Omicidio Paolo Colaiacolo dopo quasi 30 anni si aprono le porte del carcere per il killer

anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione. Napolitoday.it - Omicidio Paolo Colaiacolo, dopo quasi 30 anni si aprono le porte del carcere per il killer Leggi su Napolitoday.it I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli a carico di Nicola Martinez, 67enne napoletano.Martinez dovrà scontare una pena di 29, 11 mesi e 10 giorni di reclusione.

Omicidio Paolo Colaiacolo, dopo quasi 30 anni si aprono le porte del carcere per il killer. Camorra, omicidio Colaiacolo: Nicola Martinez condannato 27 anni dopo il delitto. Epurazione interna ai Sarno, 30 anni ai killer di Colaiacolo. Omicidio Colaiacolo, inflitti 30 anni al sicario dei Sarno. Omicidio in sala giochi, dopo 20 anni la verità sul caso Colaiacolo: quattro arresti. Clan Sarno: l’accusa invoca tre ergastoli per l’omicidio Colaiacolo. Ne parlano su altre fonti

