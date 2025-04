Pinguino scappa ed entra nella cabina di pilotaggio si schianta un elicottero | l’incredibile report dall’aviazione sudafricana

Pinguino «senza cintura», o meglio non ben assicurato all’interno della sua scatola di cartone, ha fatto schiantare a terra u elicottero che lo stava trasportando dalla sua isola alla città sudafricana di Gqeberha, probabilmente per ricevere cure. È l’incredibile storia che, a ormai due mesi dall’incidente avvenuto nella seconda metà di gennaio, l’Autorità per l’aviazione civile sudafricana racconta nel suo report ufficiale. L’animale, non tenuto dal suo mezzo di trasporto di emergenza, sarebbe volato contro il quadro della cabina di pilotaggio, facendo ribaltare e crollare a terra l’elicottero.Cosa è successo? La “fuga” dalla scatola e il ribaltamento dell’elicotteroÈ il 19 gennaio e un piccolo elicottero sta sorvolando Bird Island, in Sud Africa, per una ispezione di routine nei pressi della nota città costiera di Gqeberha, nota anche come Port Elizabeth. Leggi su Open.online Un«senza cintura», o meglio non ben assicurato all’interno della sua scatola di cartone, ha fattore a terra uche lo stava trasportando dalla sua isola alla cittàdi Gqeberha, probabilmente per ricevere cure. Èstoria che, a ormai due mesi dall’incidente avvenutoseconda metà di gennaio, l’Autorità per l’aviazione civileracconta nel suoufficiale. L’animale, non tenuto dal suo mezzo di trasporto di emergenza, sarebbe volato contro il quadro delladi, facendo ribaltare e crollare a terra l’.Cosa è successo? La “fuga” dalla scatola e il ribaltamento dell’È il 19 gennaio e un piccolosta sorvolando Bird Island, in Sud Africa, per una ispezione di routine nei pressi della nota città costiera di Gqeberha, nota anche come Port Elizabeth.

Pinguino scappa ed entra nella cabina di pilotaggio, si schianta un elicottero: l'incredibile report dall'aviazione sudafricana.