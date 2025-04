Per l’omicidio Liliana Resinovich indagato il marito Sebastiano Visentin la sua reazione alla svolta nel caso

marito di Liliana Resinovich è ora indagato per omicidio. La svolta arriva dopo tre anni grazie alla perizia che esclude l’ipotesi del suicidio Notizie.virgilio.it - Per l’omicidio Liliana Resinovich indagato il marito Sebastiano Visentin, la sua reazione alla svolta nel caso Leggi su Notizie.virgilio.it Ildiè oraper omicidio. Laarriva dopo tre anni grazieperizia che esclude l’ipotesi del suicidio

Nel corso della puntata di ‘Quarto Grado’ è stata rivelata in esclusiva una notizia che potrebbe portare a una svolta sul caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 ...

