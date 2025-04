Questo non posso accettarlo Lorenzo choc dopo il Grande Fratello La confessione su Shaila fan disperati

dopo la finale del Grande Fratello, il silenzio assordante calato su Shaila Gatta ha alimentato numerosi interrogativi tra i fan. La ballerina ed ex velina è infatti sparita dai radar mediatici, comparendo solo sporadicamente attraverso alcune storie su Instagram in cui ha rivelato di aver perso diversi chili e, soprattutto, di non stare bene. Una confessione che ha fatto scattare l’allarme tra i suoi sostenitori, preoccupati per le sue condizioni psicofisiche dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato, conosciuto proprio nella casa del reality.Mentre Shaila sceglieva il silenzio, Lorenzo è stato spesso immortalato sorridente in compagnia di altri ex gieffini, un atteggiamento che ha scatenato numerose critiche. Diversi spettatori del programma, infatti, lo hanno accusato di scarsa empatia e insensibilità nei confronti del dolore espresso da Shaila. Leggi su Caffeinamagazine.it la finale del, il silenzio assordante calato suGatta ha alimentato numerosi interrogativi tra i fan. La ballerina ed ex velina è infatti sparita dai radar mediatici, comparendo solo sporadicamente attraverso alcune storie su Instagram in cui ha rivelato di aver perso diversi chili e, soprattutto, di non stare bene. Unache ha fatto scattare l’allarme tra i suoi sostenitori, preoccupati per le sue condizioni psicofisichela fine della relazione conSpolverato, conosciuto proprio nella casa del reality.Mentresceglieva il silenzio,è stato spesso immortalato sorridente in compagnia di altri ex gieffini, un atteggiamento che ha scatenato numerose critiche. Diversi spettatori del programma, infatti, lo hanno accusato di scarsa empatia e insensibilità nei confronti del dolore espresso da

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello - Zeudi riceve informazioni dall’esterno : il gesto dei fan

Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. ...

“Situazione fuori controllo”. Grande Fratello nel caos più totale - monta la rabbia contro i concorrenti

Grande Fratello, ormai è caos totale: litigi dentro la casa, accuse fuori, e oggi tornano in gioco nuovi concorrenti. Se tra gli inquilini il clima non è sereno, fuori non è che l’aria sia più ...

Grande Fratello - cambio di programmazione : salta una puntata. L’indiscrezione

Grande Fratello, cambio di programmazione. Salta la puntata del 13 febbraio. L’indiscrezione: ecco il probabile motivo Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini proseguirà ...

L'incapacità di accettare un “no”: così Sara e Ilaria sono state uccise. MotoGP, Jorge Lorenzo ammette: "Non potevo accettarlo". Lorenzo Amurri racconta la sua vita sconvolta in "Apnea". Grande Fratello, Lorenzo Spolverato minaccia ancora: “Se esce Shaila vado via anche io”. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: tra tensioni e riflessioni. GF: Lorenzo minaccia Iago, gieffini pronti a veder tornare Alfonso. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Aurora Ramazzotti "furiosa": «Non posso accettarlo». Ma non è come sembra - L'influencer dice: «Allora, io sono certa che almeno un amico con un gatto a casa che voi vorreste accarezzare perché è molto carino, ma il vostro amico vi dice che a quel gatto non piace ...