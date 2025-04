Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi | torna il contributo Una tantum per i genitori

Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi: torna il contributo "Una tantum" per i genitori. L'amministrazione comunale di Anghiari rinnova il bonus genitorialità per le famiglie con bambini nati dal 07.04.2024 al 22.04.2025, tuttavia il contributo economico non sarà più erogato sotto forma di buoni spesa, ma verrà versato direttamente alle famiglie che presentano i requisiti e che ne fanno richiesta, per ogni figlio rientrante nella categoria indipendente dalla situazione economica e reddituale del nucleo familiare. L'ammontare del contributo UNA tantum è di € 200. L'amministrazione comunale quindi rinnova il suo impegno al fianco delle famiglie con un contributo che rappresenta un messaggio di sostegno e un invito a combattere la denatalità grazie anche alla vicinanza delle istituzioni.

