Tivù Verità | La guerra dei dazi e i veri rischi per l' Europa

dazi. E di capire che conseguenze potrebbe avere per noi. Laverita.info - Tivù Verità | La guerra dei dazi e i (veri) rischi per l'Europa Leggi su Laverita.info Con l'economista Gabriele Guzzi e il nostro Sergio Giraldo, esperto di questioni energetiche, cerchiamo di analizzare lo scontro in atto sui. E di capire che conseguenze potrebbe avere per noi.

Tivù Verità | I dazi di Trump e le vere conseguenze per l'Italia

Tutti sono in fibrillazione per le tariffe annunciate dal presidente degli Stati Uniti. Che non sono frutto di chissà quale follia, ma di un ragionamento molto preciso. Come spiega Alberto ...

Lo scacco della Cina a Trump in 5 mosse. Pechino si preparava da anni alla guerra dei dazi

Roma, 10 aprile 2025 – Il braccio di ferro sui dazi fra l’America di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping non sorprende gli analisti economici, secondo cui Pechino si preparava all’eventualità di ...

Dimmi La Verità | Martino Cervo - vicedirettore : «I contro-dazi dell'Europa : una mossa per negoziare»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 aprile 2025. Ospite il vicedirettore Martino Cervo. L'argomento del giorno è: "I contro-dazi varati oggi dall'Europa, una mossa per negoziare". Continua a leggere

(Il quotidiano ispionline.it ha riportato che:) L’ora della verità: i dazi sono la prima prova - Le conseguenze sull’economia globale e sulla rete di alleanze degli Stati Uniti, con l’arrivo di Trump, si stanno dimostrando senza precedenti.

(Dalle pagine di ilmessaggero.it si apprende che:) Dazi, è guerra commerciale. Trump minaccia l'Ue: «Del 200% su vini e champagne» - La guerra (commerciale ... reazione a una decisione europea. Ma, in verità, tutto era partito dall’entrata in vigore negli Usa, mercoledì, di dazi – decisi quindi da Trump - del 25% sui ...