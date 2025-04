Due uomini sono stati arrestati per la prima volta per la truffa delle campanelle Non andranno in carcere

sono stati fermati in flagranza, per la prima volta a Roma, due uomini che truffavano i turisti con il 'gioco delle tre campanelle'. Per loro, due cittadini romeni di 50 e 34 anni, è scattata l'accusa di truffa. I due sono stati bloccati dai carabinieri della compagnia Roma Centro mentre in. Romatoday.it - Due uomini sono stati arrestati per la prima volta per la truffa delle campanelle. Non andranno in carcere Leggi su Romatoday.it fermati in flagranza, per laa Roma, duechevano i turisti con il 'giocotre'. Per loro, due cittadini romeni di 50 e 34 anni, è scattata l'accusa di. I duebloccati dai carabinieri della compagnia Roma Centro mentre in.

Potrebbe interessarti anche:

Juventus a caccia di difensori - Rugani e Huijsen sono un rimpianto? Ecco perché sono stati ceduti

La Juventus sul mercato è a caccia di difensori, per sopperire alle perdite di Gleison Bremer e Juan Cabal, che saranno assenti per infortunio...

Giornata della memoria - Putin : “Sono stati i sovietici a sconfiggere il nazismo - portando vita e libertà all’umanità a costo di sacrifici e perdite” - VIDEO

"La Russia continuerà ad opporsi con fermezza ai tentativi di riscrivere il verdetto legale e morale emesso sui carnefici nazisti", ha aggiunto Putin Anche la Russia ha commemorato la Giornata ...

In questo fine settimana sono stati dieci i nuovi primati nazionali per atleti con disabilità intellettive. Campionati paralimpici a PalaCasali e Conti. Record con 160 atleti e pioggia di medaglie

Pioggia di record dei quasi 160 partecipanti alla kermesse tricolore targata Fisdir. Il fine settimana dedicato agli atleti con disabilità intellettivo relazionali ha chiuso il doppio appuntamento ...

Rapinato mentre cerca di comprare la droga: denunciati due uomini in zona stazione. Furto con la tecnica della busta schermata: arrestati due uomini in flagranza. Bloccati a Camucia: recuperata refurtiva per circa 1.500 euro. Bloccati con la refurtiva: denunciati due uomini con merce rubata per oltre 3.000 euro. Rubano al supermercato con la tecnica della busta isolante in alluminio: due trentenni arrestati dai carabinieri. Furto aggravato in flagranza di reato, due arresti. Spaccio nel boschetto della droga, 25enne in carcere. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di fanpage.it si apprende che:) Due morti a Napoli e Marano, sono Milko Gargiulo e Andrea Izzo: l’ipotesi dell’omicidio-suicidio - Due uomini sono stati ritrovati morti questa mattina a Napoli, a distanza di poco tempo, uccisi da colpi di arma da fuoco. Una prima sparatoria è avvenuta a Marano mentre il secondo caso in zona ...

(Il quotidiano ilpost.it ha riportato che:) Sono stati arrestati altri due uomini per l’esplosione nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio di Ercolano in cui morirono tre persone - Venerdì sono stati arrestati altri due uomini per l’esplosione avvenuta il 18 novembre in un capannone trasformato in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano, che ha causato la morte di ...

(In base alle informazioni di ecodibergamo.it:) Furti nelle farmacie del centro di Bergamo: arrestati due uomini - L’INTERVENTO. Fermati dagli agenti della polizia di stato poco dopo l’ultimo colpo, tra piazzale Alpini e via Angelo Mai.