Iodonna.it - "Alle 20 precise" è la storia di Antonino D’Angelo portata a teatro sua nipote. Lo spettacolo prende vita dalle lettere e dagli scritti del nonno, che fu incarcerato come prigioniero politico e deportato a Mauthausen

Migliaia di poliziotti italiani fecero la Resistenza, in varie forme. Due vengono trucidatiFosse Ardeatine. Altri prendono le armi, a cominciare dQuattro Giornate di Napoli, per difendere i cittadiniinvasori nazisti. Il dottor, nato a Catania il 29 luglio 1912, laureato in Giurisprudenza e Commissario di Pubblica Sicurezza a Udine, era uno di loro. Willem Dafoe direttore artistico della Biennale: «Ilporta a meraviglia e mistero» X Leggi anche › La scelta della partigiana Iris Versari e quella delle donne al voto Fuper quaranta giorni eil 26 agosto 1944, su un carro bestiame, prima al centro di smistamento di Dachau, poi a