Derby Modena-Sassuolo | tensione e tecnica in campo per la serie B

Modena ha risposto, ripetendo 12mila volte che ci crede, la squadra di Mandelli ha dalla sua il vento di un aprile così bello da far pensare di potersi togliere qualsiasi soddisfazione da qui alla fine della corsa della serie B. Canarini e neroverdi hanno obiettivi differenti ma giocano, questa sera, con la stessa motivazione. Tanto basta per aspettarsi un incontro denso di tensione, emotività e tecnica da vendere, portata avanti dagli uomini più importanti. In casa gialloblù toccherà ancora una volta ad Antonio Palumbo e Beppe Caso, dai loro piedi passeranno tutte le azioni offensive del Modena e presumibilmente saranno azioni verticali, rapide, imprevedibili. Caratteristiche che hanno messo in difficoltà il Pisa (in foto, fotofiocchi) e che potranno mettere in crisi il Sassuolo, tanto amante del pallino del gioco ma lento nel rincorrere la sfera se l'avversario sfrutta la velocità.

