La suggestiva Scala dei Turchi di nuovo chiusa

AGI - Il commissario straordinario del Comune di Realmonte ha emesso un'ordinanza di chiusura della Scala dei Turchi. L'area verrà nuovamente recintata, al fine di impedire l'accesso ai visitatori di questa straordinaria bellezza molto fragile. Lo scorso anno la sindaca Sabrina Lattuca, in collaborazione con Mareamico, era riuscita a riaprirla alla fruizione dei turisti - in maniera assolutamente contingentata - e a far pagare un biglietto di entrata; si era attivato anche per l'istituzione della fondazione che avrebbe dovuto gestirla e dare lavoro a diversi giovani disoccupati. "Oggi, dopo l'avventata decisione del consiglio comunale che ha approvato la sfiducia al sindaco, Realmonte e tutta la provincia hanno fatto un deciso passo indietro", accusa Mareamico.

"Ulisse : il piacere della scoperta" - puntata dedicata ad Andrea Camilleri... fra le tappe la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, il "papà" del commissario Montalbano, Rai Uno trasmetterà - il 17 febbraio alle 21,30 - una speciale puntata del programma "Ulisse: il ...

La Scala dei Turchi rinasce dopo la guerra sulla proprietà : vi sveliamo la "fase due" della gestione

Off limits per dieci anni, imprigionata in un infinito contenzioso fra il proprietario e il Comune. Chiusa al pubblico per le inchieste giudiziarie e il rischio di crolli. Per ridarle un futuro (e ...

La Scala dei Turchi : tra leggenda e storia ad Agrigento

La Scala dei Turchi, con le sue linee eleganti scolpite dalla natura, è ben più di un’imponente scogliera bianca: è un simbolo che racconta secoli di storia e leggende. Situata sulla costa ...

