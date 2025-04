Piacere Marciano! rinviato a domenica 27 aprile

aprile 2025 – “Piacere Marciano!” rinviato a domenica 27 aprile L'iniziativa “Piacere, Marciano – Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori” è stata rinviata a domenica 27 aprile.L’Amministrazione comunale di Marciano della Chiana informa che, a causa delle previsioni meteorologiche avverse previste per il fine settimana, l’evento “Piacere, Marciano – Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori”, inizialmente programmato per domenica 13 aprile, è rinviato a domenica 27 aprile, con le stesse modalità e programma. La decisione è stata presa per garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di fruibilità e sicurezza, valorizzando al massimo il percorso tra le bellezze storiche, artistiche ed enogastronomiche del centro storico di Marciano. “Ringraziamo tutti coloro che avevano già manifestato interesse e vi aspettiamo il 27 aprile per un'intera giornata alla scoperta dell’identità autentica del nostro borgo”. Lanazione.it - “Piacere Marciano!” rinviato a domenica 27 aprile Leggi su Lanazione.it Arezzo, 122025 – “!”27L'iniziativa “– Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori” è stata rinviata a27.L’Amministrazione comunale didella Chiana informa che, a causa delle previsioni meteorologiche avverse previste per il fine settimana, l’evento “– Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori”, inizialmente programmato per13, è27, con le stesse modalità e programma. La decisione è stata presa per garantire lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di fruibilità e sicurezza, valorizzando al massimo il percorso tra le bellezze storiche, artistiche ed enogastronomiche del centro storico di. “Ringraziamo tutti coloro che avevano già manifestato interesse e vi aspettiamo il 27per un'intera giornata alla scoperta dell’identità autentica del nostro borgo”.

Potrebbe interessarti anche:

Sapori - arte - giochi e tradizioni. Una domenica alla scoperta del borgo storico di Marciano

Domenica è di scena "Piacere, Marciano!", un’intera giornata per scoprire il paese della Valdichiana attraverso cultura, tradizioni, artigianato e gusto. Organizzata dal Comune di Marciano della ...

Sciopero treni : a rischio anche in Toscana regionali e frecce sabato 25 e domenica 26 gennaio

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo nel weekend del 25-26 gennaio 2025 L'articolo Sciopero treni: a rischio anche in Toscana regionali e frecce sabato 25 e domenica 26 gennaio proviene da Firenze ...

Terni - situazione rider dopo l’incidente di domenica : “Emergenza che stiamo seguendo”

Dopo l’incidente di domenica sera, resta sempre d’attualità l’argomento per quanto riguarda i rider. A intervenire in merito, l’assessore del Comune di Terni Sergio Cardinali: “"Dopo l’ennesimo ...

“Piacere Marciano!” rinviato a domenica 27 aprile. Furti e aggressioni, i gruppi di minoranza di Foiano, Marciano e Lucignano chiedono interventi concreti. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da lanazione.it:) “Piacere Marciano!” rinviato a domenica 27 aprile - rinviato a domenica 27 aprile L'iniziativa “Piacere, Marciano – Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori” è stata rinviata a domenica 27 aprile. L’Amministrazione comunale di Marciano della ...