Sbalzato dalla moto dopo lo schianto con un' auto | ragazzino soccorso dall' eliambulanza

Sbalzato sull’asfalto dopo lo schianto con un'auto, un ragazzino di 14 anni è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Bergamo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: è stato ricoverato in codice giallo, si prevede che se la caverà.L'incidente è avvenuto nel tardo. Bresciatoday.it - Sbalzato dalla moto dopo lo schianto con un'auto: ragazzino soccorso dall'eliambulanza Leggi su Bresciatoday.it sull’asfaltolocon un', undi 14 anni è stato trasferito inall’ospedale di Bergamo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: è stato ricoverato in codice giallo, si prevede che se la caverà.L'incidente è avvenuto nel tardo.

