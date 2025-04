Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Nonostante tutto di Cesare Cremonini ed Elisa

Nonostante tutto" di Cesare Cremonini ed Elisa è già una rivoluzione. Leggi su Fanpage.it Un duetto che non parla d’amore; una collaborazione tra giganti del pop italiano dove le voci sanno anche mettersi in disparte. In tempi di canzoni fatte a forma di scrolling infinito e di protagonismo estenuante, "" diedè già una rivoluzione.

Potrebbe interessarti anche:

Bici scagliata contro un ragazzo - aggressione in piazza Cesare Battisti : "Servono controlli costanti"

Un ragazzo colpito da una bici, lanciatagli addosso da un altro giovane, che si è poi dileguato, non è chiaro se dopo aver derubato la stessa vittima. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì ...

Snowboard - Cesare Pisoni : “Italia punto di riferimento nel mondo. Ora la sfida è l’Olimpiade”

L’Italia ha vissuto una stagione trionfale nello snowboard alpino, conquistando la Coppa per Nazioni. Un riconoscimento importante per la squadra azzurra, che ottenuto risultati straordinari. I ...

Il parco fotovoltaico che minaccia Aquileia : “Siamo pronti a combattere - come fece Cesare”

La cittadina, sito Unesco, conserva tesori archeologici unici. Ma al suo fianco incombe il progetto di un maxi impianto grande trenta volte il campo di San Siro

Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Nonostante tutto di Cesare Cremonini ed Elisa. Perché non riusciamo a guarire dalla guerra?. Cellulare, che ossessione! Perché non riusciamo a staccarci nemmeno quando siamo al volante. Ora abbiamo la spiegazione scientifica del perché non riusciamo a rinunciare al dolce a fine pasto. Bologna e gli infermieri introvabili: «Qui vengono a studiare e formarsi ma per i costi delle case e degli affitti non riusciamo a trattenerli a lungo». Perché non riusciamo a ricordare la vita da bambini? C'è un motivo. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala fanpage.it:) Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Mi ami mi odi di Elodie - L'ultimo singolo di Elodie insiste sull'idea che nulla nel pop polarizzi come le donne, specie nelle culture che fanno finta di non volersi misurare con ...

(A riportarlo è fanpage.it:) Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Messy di Lola Young - Questo è un incentivo non da poco: se vuoi che il pubblico canti con te, rendiglielo semplice. Ma la semplicità di cui parliamo è ingannevole. Proprio perché non ci sono peripezie vocali ...

() Perché non riusciamo a ricordare la vita da bambini? C'è un motivo - Perché non ricordiamo nulla dei nostri primi anni di vita? Per lungo tempo, la risposta sembrava chiara: il cervello dei neonati non è ancora pronto a immagazzinare ricordi complessi.