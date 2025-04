Violenza sulle donne | altri due casi che vedono protagonisti altrettanti pregiudicati e le rispettive compagne Arrestato un 37enne mentre un 45enne è stato denunciato I casi in provincia di Latina

Nell'avvicinarsi dell'8 marzo, la giornata di oggi è stata scelta dall'assessorato al welfare della Regione Calabria per presentare oggi il disegno di legge per il contrasto alla violenza di genere ...

