Francesco Gabbani e tu chi sei? Sono un uomo sensibile nel bene e nel male

Francesco Gabbani metterebbe in risalto il suo naso importante, di profilo. Ed è l'insieme delle sue canzoni, non una in particolare, a rappresentarlo al meglio. Al cantante di Viva la vita (il suo nuovo album è Dalla tua parte) e ad altri protagonisti della musica italiana abbiamo posto 4 piccole grandi domande sul tema dell'autoritratto, al centro di Amica The Art Issue 2025. Ecco in questo video le risposte di Francesco Gabbani.

