Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 14 ottobre | Video Mediaset (Di martedì 15 ottobre 2024) nomination Grande Fratello del 14 ottobre 2024 8a puntata Durante l’ottava puntata del Grande Fratello 2024 non poteva mancare il momento delle nomination. Prima Alfonso Signorini ha comunicato i nomi dei concorrenti scelti come preferiti nella casa: sono Giglio, Enzo Paolo e le Non è la Rai. Spazio poi ai concorrenti immuni eletti dalle opinioniste: Cesara Buonamici salva Iago, mentre Beatrice Luzzi ha salvato MariaVittoria. Superguidatv.it - Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 14 ottobre | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ondel 148a puntata Durante l’ottava puntata delnon poteva mancare il momento delleon. Prima Alfonso Signorini ha comunicato i nomi dei concorrenti scelti come preferiti nella casa: sono Giglio, Enzo Paolo e le Non è la Rai. Spazio poi ai concorrenti immuni eletti dalle opinioniste: Cesara Buonamici salva Iago, mentre Beatrice Luzzi ha salvato MariaVittoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello vip news ultim’ora sondaggi oggi : i più votati il 21/10 - Answer_Title }} {{row. Amanda, invece, sta gareggiando contro Lorenzo nel sondaggio, in quanto ci sono dei momenti in cui la sua percentuale le permette di posizionarsi al secondo posto. Answer_Votes}} {{row. Ancora una volta, la Bruschi non riesce a ottenere il sostegno dei telespettatori. (Latuafonte.com)

Grande Fratello 2024 - chi è uscito ieri sera lunedì 14 ottobre? | Video Mediaset - «Il pubblico ha deciso che tra Amanda e Michael a dover abbandonare per sempre il Grande Fratello è Michael». Chi vuoi salvare tra Yulia, Amanda, Clayton, Michael, Tommaso e Helena? Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2024? Durante la ottava puntata di lunedì 14 ottobre del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini è tornato dai concorrenti con il primo verdetto del televoto. (Superguidatv.it)

Grande Fratello - chi sono i nominati della puntata del 14 ottobre 2024 : le nomination - Ecco tutto ciò che sappiamo sui nominati del Grande Fratello nella puntata del 14 ottobre 2024. Le nomination L'articolo Grande Fratello, chi sono i nominati della puntata del 14 ottobre 2024: le nomination proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)