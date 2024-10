Tutto.tv - Grande Fratello 18, riassunto ottava puntata: sorprese, scontri ed eliminato

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ilsi conferma come uno dei reality show più sorprendenti della tv, merito anche della diretta in prima serata su Canale 5 durante la quale può accadere davvero di tutto. L’non ha deluso i telespettatori, riservando numerosi colpi di scena che spaziano dalla coppia Enzo Paolo e Carmen a diversi. Inoltre è stato rivelato il nome del secondoufficiale di questa diciottesima edizione. GF 18,: la situazione delle coppie Una delle tematiche più chiacchierate nel GF 18 è sicuramente quella dell’amore. Yulia Bruschi aveva avuto sentore che sarebbe stata protagonista di questaed in effetti così è stato. Poco prima della diretta si era detta intenzionata a demolire una delle coinquiline, senza però rivelare di chi si trattasse.