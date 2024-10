Governo: Conte a Meloni, 'si dimette se M5S spiega sue parole? Da accise a blocco navale, ecco bugie' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Oggi, Meloni, ha detto una cosa interessante, ovvero che si dimetterà nel momento in cui un esponente del Movimento 5 stelle le spiegherà il senso delle sue parole. Ci provo. Quando lei ha detto sì alla natalità voleva dire il raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti per l'infanzia? Quando ha detto cancellazione delle accise voleva dire aumento delle accise, quando ha detto aiuti ai pensionati e stop alla legge Fornero voleva dire tagli alle rivalutazioni delle pensioni. Quando lei ha detto blocco navale intendeva dire facciamo il blocco dei treni. Quando lei ha detto di voler dare ampio spazio al merito intendeva dire 'riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti'". Liberoquotidiano.it - Governo: Conte a Meloni, 'si dimette se M5S spiega sue parole? Da accise a blocco navale, ecco bugie' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Oggi,, ha detto una cosa interessante, ovvero che sirà nel momento in cui un esponente del Movimento 5 stelle le spiegherà il senso delle sue. Ci provo. Quando lei ha detto sì alla natalità voleva dire il raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti per l'infanzia? Quando ha detto cancellazione dellevoleva dire aumento delle, quando ha detto aiuti ai pensionati e stop alla legge Fornero voleva dire tagli alle rivalutazioni delle pensioni. Quando lei ha dettointendeva dire facciamo ildei treni. Quando lei ha detto di voler dare ampio spazio al merito intendeva dire 'riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti'".

Bagarre in Senato - Meloni scherza : “Piuttosto che farmi spiegare le mie parole dal M5S mi dimetto” - Non so se non ha capito o se è la solita strumentazione. Il concetto non è difficile”, ha detto la presidente del Consiglio. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Giorgia Meloni scherza in Senato dopo alcuni mugugni arrivati dai banchi del Movimento Cinque Stelle e spiega il senso del suo ... (Lapresse.it)

Meloni al M5S : “Il giorno che mi farò dare spiegazioni da voi sulle mie parole mi dimetto” (video) - E, ancora, “è irresponsabile far credere ai giovani italiani che andranno in guerra in Ucraina per raggranellare qualche voto. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia, che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. “Sapevo già che il gruppo del Pd è favorevole alla Commissione von der Leyen e credo sia favorevole anche al fatto che ... (Secoloditalia.it)

M5s : Patuanelli - 'inaccettabili parole Meloni contro M5S - meritiamo rispetto' - Questo gruppo merita rispetto". (Adnkronos) - "Il confronto politico anche aspro non deve mai scendere nell'offesa, inaccettabile e sentire il presidente del Consiglio appellare il mio gruppo parlamentare come degli incapaci e dire che 'quando avrò qualcosa da imparare da voi, mi dimetterò', lo ritengo inaccettabile perché offende la comunità che ho l'onore di presiedere. (Liberoquotidiano.it)