Ilrestodelcarlino.it - Giandomenico al settimo cielo: "Una partita coraggiosa contro la Maceratese"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Sono molto contento per la prestazione, abbiamo giocato unae ambiziosauna delle squadre più attrezzate della categoria, creando diverse occasioni da rete". Così Luigi, allenatore della Sangiustese dopo la grande vittoria per 1-2 all’Helvia Recinala. Una grande prova di compattezza e organizzazione tra i reparti, mettendo in difficoltà la. "Eravamo un po’ rammaricati dopo il pareggio subito nei minuti finali – prosegue–, ma i ragazzi sono stati encomiabili per lo sforzo che hanno fatto fino all’ultimo per ribaltare nuovamente il risultato e alla fine ci siamo riusciti". Per gli ospiti decisiva la rete del subentrato Cornero con un colpo di testa che vale 3 punti e lancia in classifica la Sangiustese, al secondo posto a pari punti proprio con la