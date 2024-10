Fed-ex - Panorama in edicola (Di martedì 15 ottobre 2024) L'editoriale del direttore Amici francesi residenti in Italia hanno già chiuso i conti correnti che avevano a Parigi e si preparano a chiedere la cittadinanza italiana. Si tratta dei primi effetti della cura Barnier, il quale, appena diventato premier, ha annunciato una patrimoniale sui più ricchi. Non è la prima volta che in Francia pensano di risolvere i problemi di bilancio del Paese mettendo le mani in tasca ai cittadini danarosi. Fedez, l'ultimo show Le amicizie con gli ultrà del Milan finiti in prigione. Gli affari che non brillano e i programmi tv che non chiamano. E poi, il prossimo divorzio da Chiara Ferragni. Così il rapper ieri più celebrato (a Milano gli è stato persino conferito l'Ambrogino d'oro) vive la stagione più difficile, tra sponsor che si dileguano e pubblico che ha già emesso la sua condanna. All'oblio. Panorama.it - Fed-ex - Panorama in edicola Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'editoriale del direttore Amici francesi residenti in Italia hanno già chiuso i conti correnti che avevano a Parigi e si preparano a chiedere la cittadinanza italiana. Si tratta dei primi effetti della cura Barnier, il quale, appena diventato premier, ha annunciato una patrimoniale sui più ricchi. Non è la prima volta che in Francia pensano di risolvere i problemi di bilancio del Paese mettendo le mani in tasca ai cittadini danarosi. Fedez, l'ultimo show Le amicizie con gli ultrà del Milan finiti in prigione. Gli affari che non brillano e i programmi tv che non chiamano. E poi, il prossimo divorzio da Chiara Ferragni. Così il rapper ieri più celebrato (a Milano gli è stato persino conferito l'Ambrogino d'oro) vive la stagione più difficile, tra sponsor che si dileguano e pubblico che ha già emesso la sua condanna. All'oblio.

Si armi chi può - Panorama in edicola - Pasticci ed errori. Nuovo stadio da racconto kafkiano. Overtourism, a sinistra è l'ultimo nemico Gli stranieri che affollano le nostre città (con conseguenti incassi) sono il nuovo obiettivo di proteste diffuse. . . . E i sindaci dell'opposizione che fanno? Cavalcano l'onda e ci mettono pure l'allarme per l'alta tensione abitativa. (Panorama.it)

Il Giubileo dei disastri - Panorama in edicola - Non solo ha deciso di scendere i campo per guidare la città in cui è nato, ma ha deciso di farlo proprio nel periodo che coincide con il Giubileo e dunque con le opere previste per accogliere pellegrini in arrivo da tutto il mondo. È un attimo che gli «appena alleati» diventano nemici. Acque agitate nel Mediterraneo Dal 30 settembre è in vigore la normativa Ue che impone di pesare e catalogare i ... (Panorama.it)

Ucraina - ultimo atto - Panorama in edicola - Il mercato è in panne e il nostro Paese chiede di rinviare lo stop sui motori endotermici al 2035. Ma conviene davvero investirci il Tfr? Una guida ragionata. Tuttavia, mentre l'ascoltavo allarmarsi per la bolletta che grava sulle imprese italiane mi sono chiesto: quindi, che si fa? Al discorso appassionato della giovane segretaria mancava infatti la conclusione. (Panorama.it)