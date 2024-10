Thesocialpost.it - Esplosione in una casa, muore idraulico 62enne che stava facendo manutenzione

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragico incidente sul lavoro ha portato alla morte di Fernando Coletta, undi 62 anni, mentre eseguiva interventi disu un impianto di riscaldamento in unadi campagna situata a Gallipoli, al confine con Alezio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto a causa dell’di una vasca di espansione collegata all’autoclave. L’eccessiva pressione all’interno della vasca avrebbe provocato la deflagrazione che ha colpito in pieno l’. Nonostante i soccorsi siano stati immediatamente allertati, per Coletta non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine, insieme agli ispettori del lavoro, stanno indagando per accertare le esatte cause dell’e verificare se tutte le misure di sicurezza previste dalle normative siano state rispettate.