Egemonia inculturale

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non so se sia giusto chiamarla TeleMeloni, fatto sta che i programmi Rai continuano a fare pena in tutto e per tutto.Ida Mazzeivia email Gentile lettrice, Il nuovo corso della Rai, che nei Meloni-sogni doveva guidare la carica verso l’culturale della destra, si sta schiantando come i cavalleggeri di Balaklava contro i cannoni turchi. I recenti risultati sono riusciti a far peggio del mitico Avanti popolo di Nunzia De Girolamo che l’anno scorso registrò il 2% di share. Il talk show L’altra Italia di Antonino Monteleone su Rai2 nelle prime due settimane si è aggiudicato l’1,8% e l’1,6% di share. Considerando il moltiplicatore dell’Auditel, potrebbe averlo guardato un solo spettatore, forse un pensionato che si è addormentato col televisore acceso e non ha fatto in tempo a cambiare canale per sopraggiunta letargia.