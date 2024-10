Dragon Age: The Veilguard, ecco i requisiti di sistema PC con Ray Tracing e senza Ray Tracing (Di martedì 15 ottobre 2024) BioWare ha condiviso tutte le informazioni in merito alla versione PC di Dragon Age: The Veilguard, rivelando prima di tutto che il gioco sarà totalmente sprovvisto della tecnologia anti-pirateria DRM (quindi niente Denuvo), condividendo inoltre anche i requisiti di sistema di questa versione. Grazie al blog scopriamo i requisiti Minimi senza ray Tracing per giocare a 1080p e 30 FPS, con preset Basso: sistema operativo: 64 bit Windows 10/11 Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX: Versione 12 Memoria: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD raccomandato, HDD supportato; le CPU AMD su Windows 11 richiedono AGESA V2 1.2.0. Game-experience.it - Dragon Age: The Veilguard, ecco i requisiti di sistema PC con Ray Tracing e senza Ray Tracing Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 15 ottobre 2024) BioWare ha condiviso tutte le informazioni in merito alla versione PC diAge: The, rivelando prima di tutto che il gioco sarà totalmente sprovvisto della tecnologia anti-pirateria DRM (quindi niente Denuvo), condividendo inoltre anche ididi questa versione. Grazie al blog scopriamo iMinimirayper giocare a 1080p e 30 FPS, con preset Basso:operativo: 64 bit Windows 10/11 Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX: Versione 12 Memoria: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD raccomandato, HDD supportato; le CPU AMD su Windows 11 richiedono AGESA V2 1.2.0.

Dragon Age : The Veilguard - modalità Qualità e Performance su console e supporto a PS5 Pro - ne parla BioWare - Precisiamo che Dragon Age: The Veilguard presenterà su PS5 e Xbox Series X|S le ormai classiche modalità Fidelity e Performance, con la prima contraddistinta dai 30 FPS e la seconda dai 60 FPS. Inoltre, ci saranno varie impostazioni visive migliorate nelle modalità 30FPS Fidelity e 60FPS Performance. (Game-experience.it)

Dragon Age : The Veilguard sarà un gioco pieno di funzioni di accessibilità - BioWare ha rivelato le tante funzioni di accessibilità che saranno disponibili all’interno di Dragon Age: The Veilguard sin dal giorno di lancio, consentendo in questo modo alla più ampia fetta possibile di giocatori di giocare al nuovo capitolo della serie RPG. Scopriamo gli elementi riguardanti le funzioni di accessibilità del gioco: Audio Audio 3D Effetti sonori di accessibilità Effetti ... (Game-experience.it)

Hans Zimmer e Lorne Balfe in Dragon Age : The Veilguard - . (Adnkronos) – Electronic Arts Inc. e BioWare hanno annunciato, attraverso una nota ufficiale congiunta, che la colonna sonora ufficiale di Dragon Age: The Veilguard, è stata composta dal due volte premio Oscar Hans Zimmer (1995 per Il ReLeone, 2022 per Dune) e Lorne Balfe vincitore di un Grammy. (Webmagazine24.it)