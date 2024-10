Dossier contro Salvini, lo scoop del Tempo in Senato: "Così volevano sovvertire il voto" (Di martedì 15 ottobre 2024) Matteo Salvini nel mirino di Pasquale Striano & Co. per due bonifici ricevuti dal partito. Nonostante fossero legittimi quell'informazione fu passata ai giornalisti amici per usarla come clava contro il Carroccio. Lo scoop de Il Tempo di oggi arriva in Senato citato dal Senatore e segretario regionale Lega FVG Marco Dreosto nel suo discorso alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutto il governo. "Dossieraggio e accessi illegali, - di oggi le rivelazioni su IL Tempo di Tommaso Cerno ne sono l'ennesima allarmante conferma - per colpire il Governo ma soprattutto la Lega, perché scomoda e perché voleva mettere fine al grande business dell'immigrazione difendendo finalmente i confini", rimarca il leghista sui social. Nel video l'intervento a Palazzo Madama. Iltempo.it - Dossier contro Salvini, lo scoop del Tempo in Senato: "Così volevano sovvertire il voto" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Matteonel mirino di Pasquale Striano & Co. per due bonifici ricevuti dal partito. Nonostante fossero legittimi quell'informazione fu passata ai giornalisti amici per usarla come clavail Carroccio. Lode Ildi oggi arriva incitato dalre e segretario regionale Lega FVG Marco Dreosto nel suo discorso alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutto il governo. "aggio e accessi illegali, - di oggi le rivelazioni su ILdi Tommaso Cerno ne sono l'ennesima allarmante conferma - per colpire il Governo ma soprattutto la Lega, perché scomoda e perché voleva mettere fine al grande business dell'immigrazione difendendo finalmente i confini", rimarca il leghista sui social. Nel video l'intervento a Palazzo Madama.

