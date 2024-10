“Dopo 42 anni di carriera, il mio assegno è da oltre 2mila euro”, la docente in pensione: “Tanti professionisti a cui ho insegnato ora guadagnano 5 volte il mio stipendio” (Di martedì 15 ottobre 2024) 42 anni dedicati all'insegnamento, una carriera costellata di impegno e passione, eppure uno stipendio che lascia l'amaro in bocca. CosTantina Cossu, docente di scuola secondaria in pensione da un anno, riceve una pensione di 2073 euro al mese. Una cifra che stona con il peso della responsabilità educativa e il ruolo strategico che gli insegnanti rivestono nella società. L'articolo “Dopo 42 anni di carriera, il mio assegno è da oltre 2mila euro”, la docente in pensione: “Tanti professionisti a cui ho insegnato ora guadagnano 5 volte il mio stipendio” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 42dedicati all'insegnamento, unacostellata di impegno e passione, eppure unoche lascia l'amaro in bocca. Cosna Cossu,di scuola secondaria inda un anno, riceve unadi 2073al mese. Una cifra che stona con il peso della responsabilità educativa e il ruolo strategico che gli insegnanti rivestono nella società. L'articolo “42di, il mioè da”, lain: “a cui hoorail mio” .

