Digitale, al via ‘ComoLake2024 – The Great Challenge’ con oltre 160 relatori da 14 Paesi (Di martedì 15 ottobre 2024) L'expo-congress internazionale, dedicato anche all'innovazione, è organizzato da Micromegas Comincia oggi ComoLake2024 - The Great Challenge, l'expo-congress internazionale su innovazione e Digitale, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche Sbircialanotizia.it - Digitale, al via ‘ComoLake2024 – The Great Challenge’ con oltre 160 relatori da 14 Paesi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'expo-congress internazionale, dedicato anche all'innovazione, è organizzato da Micromegas Comincia oggi ComoLake2024 - TheChallenge, l'expo-congress internazionale su innovazione e, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Digitale - al via ‘ComoLake2024 – The Great Challenge’ con oltre 160 relatori da 14 Paesi - L'evento si sviluppa in 7 aree tematiche chiave attraverso un programma ricco di panel […]. (Adnkronos) – Comincia oggi ComoLake2024 – The Great Challenge, l'expo-congress internazionale su innovazione e digitale, organizzato da Micromegas, che si terrà fino al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. (Periodicodaily.com)

Digitale - al via 'ComoLake2024 - The Great Challenge' con oltre 160 relatori da 14 Paesi - ComoLake2024 vede inoltre un'importante presenza di istituzioni e aziende: sono oltre 20 i patrocini ministeriali e 84 le aziende, molte delle quali brand internazionali. Milano, 15 ott. 30, al Teatro Sociale di Como, i partecipanti a ComoLake2024 parteciperanno allo spettacolo Illusionistheatre della compagnia 'Illusionisti della Danza', una esibizione che coniuga danza, tecnica e massima ... (Liberoquotidiano.it)