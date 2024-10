Devastata la sede del Centro Storico Lebowski, il club: “Rubati computer e altro, danni rilevanti” (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Un duro colpo. Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre alcuni malintenzionati sono entrati negli uffici della sede fiorentina del Centro Storico Lebowski, il club seguito da anni da migliaia di tifosi con la prima squadra iscritta al campionato di calcio di Promozione. È lo stesso club fiorentino a raccontare con un post sui social quanto accaduto: “L’impianto della Trave è stato fatto oggetto di una sgradevole visita. Non è la prima volta che accade: nelle occasioni precedenti tuttavia il “bottino” era stato talmente magro che nemmeno valeva la pena parlarne. Stavolta invece, tra strumenti della segreteria, in particolare computer portatili, e vari altri articoli, il danno è rilevante, anche perché nei locali laddove non è stato rubato, sono state comunque rotte le porte e buttate all’aria molte cose. Lanazione.it - Devastata la sede del Centro Storico Lebowski, il club: “Rubati computer e altro, danni rilevanti” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Un duro colpo. Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre alcuni malintenzionati sono entrati negli uffici dellafiorentina del, ilseguito da anni da migliaia di tifosi con la prima squadra iscritta al campionato di calcio di Promozione. È lo stessofiorentino a raccontare con un post sui social quanto accaduto: “L’impianto della Trave è stato fatto oggetto di una sgradevole visita. Non è la prima volta che accade: nelle occasioni precedenti tuttavia il “bottino” era stato talmente magro che nemmeno valeva la pena parlarne. Stavolta invece, tra strumenti della segreteria, in particolareportatili, e vari altri articoli, il danno è rilevante, anche perché nei locali laddove non è stato rubato, sono state comunque rotte le porte e buttate all’aria molte cose.

