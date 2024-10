Da TikTok arriva un nuovo beauty trend: il trucco Igari. Ispirato alle ragazze giapponesi è romantico e leggermente malizioso. Ecco come (Di martedì 15 ottobre 2024) Con oltre 82,7 milioni di visualizzazioni, il trucco Igari è la nuova tendenza beauty su TikTok. Si concentra su pochi elementi che però devono essere eseguiti con precisione, puntando a ricreare l’aspetto acqua e sapone delle ragazze giapponesi: pelle luminosa, sguardo da cerbiatta, immancabili guance leggermente rosate. Ecco come ricreare il trend virale. Iodonna.it - Da TikTok arriva un nuovo beauty trend: il trucco Igari. Ispirato alle ragazze giapponesi è romantico e leggermente malizioso. Ecco come Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Con oltre 82,7 milioni di visualizzazioni, ilè la nuova tendenzasu. Si concentra su pochi elementi che però devono essere eseguiti con precisione, puntando a ricreare l’aspetto acqua e sapone delle: pelle luminosa, sguardo da cerbiatta, immancabili guancerosate.ricreare ilvirale.

