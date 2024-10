Liberoquotidiano.it - "Con quella bocca...": Lory Del Santo, confessioni intime: chi è il tennista più sexy

(Di martedì 15 ottobre 2024) Come se la rivalità sul campo non bastasse tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ora ci si mette anchedel “sex appeal”. Chi è, infatti, il piùtra ilaltoatesino e quello spagnolo? Prova a farne un confronto la miticaDel, intervistata a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1 e le idee sono apparse subito abbastanza chiare: “Ora che Jannik si è alzato di 3 cm mi piace un po' di più, si è sviluppato maggiormente. Alcaraz è un bijoux però, hatalmente bella che non so se l'ha è gonfiata oppure se è così al naturale”. I due conduttori, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, sono rimasti inizialmente sorpresi da questa considerazione sull'altezza e le hanno chiesto di spiegare. Così la Del: “L'ho letto sul sito dell'Atp: prima era 1.88, ora è 1.91. Questo lo fa apparire di più, incide maggiormente a livello visivo”.