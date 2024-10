Commessa rapinata in centro a Treviso, quattro minorenni denunciati (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono tre ragazzine minorenne, tra i 14 e i 17 anni, e un ragazzino 15enne (classe 2009) i responsabili della rapina avvenuta lo scorso 31 luglio in vicolo Avogari, nel cuore del centro di Treviso. Lo scorso 9 ottobre le abitazioni dei giovanissimi sono state perquisite dai carabinieri della Trevisotoday.it - Commessa rapinata in centro a Treviso, quattro minorenni denunciati Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono tre ragazzine minorenne, tra i 14 e i 17 anni, e un ragazzino 15enne (classe 2009) i responsabili della rapina avvenuta lo scorso 31 luglio in vicolo Avogari, nel cuore deldi. Lo scorso 9 ottobre le abitazioni dei giovanissimi sono state perquisite dai carabinieri della

