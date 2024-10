Catania, scommesse clandestine: in città e a Biancavilla, attività illegali scovate dalla Finanza (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell’ambito di intensificazioni periodiche, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha coordinato una mirata azione di contrasto al gioco e alle scommesse illegali su specifiche attività a rischio, attuato dai dipendenti reparti territoriali sull’intera provincia etnea. L’azione svolta dalle Fiamme Gialle presso diverse attività commerciali, oltre a rientrare nella funzione di prevenzione e monitoraggio della Guardia di Finanza diretta a impedire la pratica illegale del gioco e delle scommesse, ha consentito di attuare anche le mappature di 21 esercizi che somministrano il gioco rilevando, per tre di essi, talune irregolarità segnalate alle competenti Autorità. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell’ambito di intensificazioni periodiche, il Comando Provinciale della Guardia didiha coordinato una mirata azione di contrasto al gioco e allesu specifichea rischio, attuato dai dipendenti reparti territoriali sull’intera provincia etnea. L’azione svolta dalle Fiamme Gialle presso diversecommerciali, oltre a rientrare nella funzione di prevenzione e monitoraggio della Guardia didiretta a impedire la pratica illegale del gioco e delle, ha consentito di attuare anche le mappature di 21 esercizi che somministrano il gioco rilevando, per tre di essi, talune irregolarità segnalate alle competenti Autorità.

Catania - troppi pregiudicati : sospesa attività di un bar-centro scommesse in via V. Emanuele - 100 del TULPS che consente al Questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura. . Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” hanno eseguito il provvedimento di sospensione dell’attività di un bar-centro scommesse, nei pressi di via Vittorio Emanuele, ... (Dayitalianews.com)