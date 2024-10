Carmen Russo e Enzo Paolo hanno consumato al Grande Fratello (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver passato una settimana nella casa del Grande Fratello, ieri sera Carmen Russo ha dovuto lasciare il suo Enzo Paolo Turchi e gli altri inquilini. Prima di abbandonare la casa però Alfonso Signorini ha voluto fare un’intervista doppia ai due: “Stasera vogliamo fare delle domande per testare la solidità della coppia. Ma sottolineo che l’uno non saprà delle risposte dell’altro. Poi metteremo a confronto le vostre risposte e vedremo un po’ che cosa accadrà“. I ballerini tra le tante cose hanno fatto una confessione gold choc “Quando è stata l’ultima volta che avete fatto l’amore?” “Due sere fa”#GrandeFratello pic.twitter.com/kjIRu33Pt5 — trashtvstellare (@tvstellare) October 14, 2024 Carmen Russo e la confessione su Enzo Paolo Turchi: “È accaduto qui nella casa del Grande Fratello”. “Enzo Paolo è molto geloso di me, perché mi ama molto. Biccy.it - Carmen Russo e Enzo Paolo hanno consumato al Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver passato una settimana nella casa del, ieri seraha dovuto lasciare il suoTurchi e gli altri inquilini. Prima di abbandonare la casa però Alfonso Signorini ha voluto fare un’intervista doppia ai due: “Stasera vogliamo fare delle domande per testare la solidità della coppia. Ma sottolineo che l’uno non saprà delle risposte dell’altro. Poi metteremo a confronto le vostre risposte e vedremo un po’ che cosa accadrà“. I ballerini tra le tante cosefatto una confessione gold choc “Quando è stata l’ultima volta che avete fatto l’amore?” “Due sere fa”#pic.twitter.com/kjIRu33Pt5 — trashtvstellare (@tvstellare) October 14, 2024e la confessione suTurchi: “È accaduto qui nella casa del”. “è molto geloso di me, perché mi ama molto.

