Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza: la dirigenza sta continuando le valutazioni sul tecnico che quest’anno ha vinto solo una partita. Gallicchio (per ora) resta in panca a Correggio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Claudiorimane in sella alla Correggese, almeno per il momento. L’avvio dell’ambiziosa squadra biancorossa, che vuole lottare per le prime posizioni in, è paradossale: in sette partite non ha mai perso, ma hasoltanto una gara (4-0 sul campo dell’Arcetana il 1° settembre, poi sei pari di fila). Ben sei i pareggi, appunto: il più recente è quello di domenica per 1-1 in casa con l’Agazzanese. Un gol di Antenucci al minuto 98 ha scongiurato la prima sconfitta in campionato. I punti in classifica sono 9 e c’è un ritardo di 8 punti rispetto alla capolista Borgo San Donnino, che ne ha 17.