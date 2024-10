Borsa | Milano cede lo 025% il mini-greggio frena Eni e Saipem

Borsa: Milano cede lo 0,25%, il mini-greggio frena Eni e Saipem (Di martedì 15 ottobre 2024) Si conferma in calo Piazza Affari a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,25% a 34.595 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 125 punti. Scende di 6,6 punti il rendimento annuo italiano al 3,48%, di 4,5 punti al 2,22% quello tedesco e di 6,2 punti al 2,97% quello francese. Il forte calo del greggio per il mancato attacco di Israele agli impianti dell'Iran (Wti -4,96% a 70,19 dollari al barile e Brent -4,78% a 73,77 dollari al barile) pesa su Eni (-2,81%), Saipem (-2,62%) e Tenaris (-1,73%). Sotto pressione anche Pirelli (-1,53%), Cucinelli (-1,32%) ed Mps (-1,24%). Più caute Popolare Sondrio (-0,9%), Intesa (-0,28%) e Bper (-0,1%). In lieve rialzo Unicredit (+0,07%), mentre si evidenzia Banco Bpm (+1,06%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank ha alzato il prezzo obiettivo del 19% a 7,4 euro. Quotidiano.net - Borsa: Milano cede lo 0,25%, il mini-greggio frena Eni e Saipem Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Si conferma in calo Piazza Affari a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,25% a 34.595 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 125 punti. Scende di 6,6 punti il rendimento annuo italiano al 3,48%, di 4,5 punti al 2,22% quello tedesco e di 6,2 punti al 2,97% quello francese. Il forte calo delper il mancato attacco di Israele agli impianti dell'Iran (Wti -4,96% a 70,19 dollari al barile e Brent -4,78% a 73,77 dollari al barile) pesa su Eni (-2,81%),(-2,62%) e Tenaris (-1,73%). Sotto pressione anche Pirelli (-1,53%), Cucinelli (-1,32%) ed Mps (-1,24%). Più caute Popolare Sondrio (-0,9%), Intesa (-0,28%) e Bper (-0,1%). In lieve rialzo Unicredit (+0,07%), mentre si evidenzia Banco Bpm (+1,06%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank ha alzato il prezzo obiettivo del 19% a 7,4 euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sentina - la torre del porto diventa infopoint : "Puntiamo a finire entro l’inizio del 2025" - In ogni caso, entro la fine dell’inverno la Sentina potrà contare su una moderna aula multimediale e un punto informativo turistico, che rappresenteranno un valore aggiunto per la fruizione di questo splendido angolo di natura, attirando sempre più visitatori e rafforzando il legame tra il territorio e la sua storia. (Ilrestodelcarlino.it)

Nations League 2024/2025 - come funziona e cosa succede a pari punti - Ma ogni piazzamento è importante, data che le ultime classificate vanno in Lega B e le terze invece andranno allo spareggio per non retrocedere. . Sono quattro i gironi della Lega A da cui usciranno le otto compagini che disputeranno i quarti di finale: le prime due classificate di ciascun girone avanzano infatti alla fase a eliminazione diretta. (Sportface.it)

Regolamento Conference League 2024/2025 : come funziona e cosa succede a pari punti - Giunta al suo quarto anno di vita, la terza competizione europea per importanza prende il via in ritardo rispetto al solito, lo fa a ottobre, e la formula è rivoluzionata proprio come accaduto per Champions ed Europa League. Le prime otto della maxi classifica si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale, le squadre dalla nona alla ventiquattresima prenderanno parte agli spareggi, le ... (Sportface.it)