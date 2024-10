Abruzzo24ore.tv - Bomba ritrovata in centro: sgomberato intero quartiere, panico tra i residenti

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pescara - Ordigno rinvenuto durante i lavori di demolizione vicino a una scuola, evacuati studenti ein attesa degli artificieri. Mattinata di alta tensione in pieno, dove un ordigno sospetto è stato rinvenuto nei pressi del cantiere della scuola media Giuseppe Mazzini, in via Regina Margherita. Il ritrovamento ha scatenato immediatamente l'allarme, con l'intervento delle forze dell'ordine e degli artificieri, che hanno prontamente proceduto a mettere in sicurezza l'intera zona. L'area interessata dallo sgombero comprende le strade circostanti, tra cui via De Amicis, viale Muzii e via Regina Elena, coprendo di fatto un. Tra i primi ad essere allontanati, per motivi di sicurezza, ci sono stati i bambini della vicina scuola elementare Illuminati, che sono stati portati nel parco pubblico Florida in attesa di ulteriori accertamenti.