Blitz contro il caporalato nella Val di Sangro, denunciato imprenditore agricolo (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'importante operazione contro il caporalato è stata condotta nelle prime ore del mattino dai militari del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Chieti, con il supporto della stazione carabinieri di Torino di Sangro. L’indagine ha portato alla denuncia di un uomo di 53 anni, residente a Chietitoday.it - Blitz contro il caporalato nella Val di Sangro, denunciato imprenditore agricolo Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'importante operazioneilè stata condotta nelle prime ore del mattino dai militari del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Chieti, con il supporto della stazione carabinieri di Torino di. L’indagine ha portato alla denuncia di un uomo di 53 anni, residente a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operazione contro il caporalato : scovati 21 lavoratori in nero nelle campagne del Pisano - 900 euro. CASCIANA TERME LARI – Ventuno lavoratori in nero impiegati nei campi. In applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, e? stata disposta la sospensione dell’attivita? imprenditoriale e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 86. A seguito di controlli mirati, i militari hanno accertato la grave violazione delle norme in materia di ... (Corrieretoscano.it)

Vendemmia - blitz contro il caporalato : scoperti 16 operai in nero - Queste sezioni sono volte a garantire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, far funzionare il collocamento pubblico, garantire le politiche di accoglienza, offrire il trasporto dei braccianti. In metà delle provincie toscane, ancora a distanza di otto anni dalla legge 199 che le ha previste, le sezioni territoriali non si sono neanche insediate. (Corrieretoscano.it)

Caporalato : controlli a due aziende agricole a Campoverde e a Pontinia - denunce e sanzioni - . Nel primo caso, i Carabinieri della stazione di Campoverde, insieme con in militari dell’Arma […] L'articolo Caporalato: controlli a due aziende agricole a Campoverde e a Pontinia, denunce e sanzioni sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. APRILIA / PONTINIA – I Carabinieri hanno firmato due distinte operazioni contro il caporalato in provincia di Latina, ad Aprilia e a Pontinia, ... (Temporeale.info)