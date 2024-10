Gaeta.it - Avviato il primo cantiere con investimenti privati nell’area ex Falck di Sesto San Giovanni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un'importante svolta per la rigenerazione urbana diSanè avvenuta con l'avvio dei lavori per Unionezero, il nuovo polo urbano progettato nell'ex area. Con un investimento iniziale di 220 milioni di euro, questo ambizioso progetto prevede la costruzione di tre edifici e promette di trasformare completamente il paesaggio urbano, avvicinandosi alla nuova Città della Salute e della Ricerca. I lavori dureranno circa 36 mesi e daranno lavoro a 300 professionisti al giorno, segnando una ripresa significativa per l'area. Dettagli sul progetto Unionezero Il progetto Unionezero, voluto da Hines, fungerà da catalizzatore per la rinascita di un'area che ha atteso per decenni un intervento di riqualificazione.