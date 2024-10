Oasport.it - ATP Vienna, quattro azzurri ammessi al tabellone principale. Presenti anche Musetti e Berrettini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Da lunedì 21 a domenica 27 ottobre si terrà l’ATP 500 di2024, uno dei tornei più interessanti e prestigiosi della stagione europea indoor che mette in palio punti pesanti nella Race verso le Finals di Torino. Assente quest’anno il numero 1 al mondo e vincitore dell’ultima edizione Jannik Sinner, impegnato nei prossimi giorni a Riad per il Six Kings Slam. Il ruolo di prima testa di serie del torneo austriaco spetterà dunque al tedesco Alexander Zverev, che dovrà vedersela in primis con il russo Daniil Medvedev e con lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente n.2 e n.3 del seeding. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con Lorenzo, accreditato della testa di serie n.8, e con altri tre giocatorial main draw.