Antonella Clerici non le manda a dire, nervosismo a “È sempre mezzogiorno”: VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Ma cosa sta succedendo in Rai? Dopo Mara Venier e Caterina Balivo, stavolta tocca ad Antonella Clerici. La conosciamo per i suoi modi gentili, per il suo entusiasmo e la sua capacità di creare un clima di festa, eppure qualche volta perde la pazienza anche lei. A È sempre mezzogiorno, la conduttrice si è innervosita per un motivo apparentemente sciocco, ovvero uno spazio pubblicitario. Avete seguito la diretta di ieri? Durante il suo cooking show, in onda ogni giorno a ora di pranzo su Rai 1, la conduttrice ha lanciato la pubblicità, o – per meglio dire – il cosiddetto golden minute, ovvero uno spot che dura esattamente sessanta secondi. Qualcosa, però, è andato storto ed è durato di più. E da qui il nervosismo di Antonella. È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si innervosisce (VIDEO) Doveva essere una mini-pubblicità di un minuto, ma è durata di più. Donnapop.it - Antonella Clerici non le manda a dire, nervosismo a “È sempre mezzogiorno”: VIDEO Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ma cosa sta succedendo in Rai? Dopo Mara Venier e Caterina Balivo, stavolta tocca ad. La conosciamo per i suoi modi gentili, per il suo entusiasmo e la sua capacità di creare un clima di festa, eppure qualche volta perde la pazienza anche lei. A È, la conduttrice si è innervosita per un motivo apparentemente sciocco, ovvero uno spazio pubblicitario. Avete seguito latta di ieri? Durante il suo cooking show, in onda ogni giorno a ora di pranzo su Rai 1, la conduttrice ha lanciato la pubblicità, o – per meglio– il cosiddetto golden minute, ovvero uno spot che dura esattamente sessanta secondi. Qualcosa, però, è andato storto ed è durato di più. E da qui ildi. Èsi innervosisce () Doveva essere una mini-pubblicità di un minuto, ma è durata di più.

