Ancora violenza tra le sbarre: tre agenti aggrediti al carcere minorile Malaspina (Di martedì 15 ottobre 2024) Tre agenti aggrediti al carcere minorile Malaspina. A renderlo noto è il segretario della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia Gioacchino Veneziano. "Ieri - racconta - verso le 15, quando tre agenti, coadiuvati dall'ispettore, cercavano di effettuare la battitura delle inferriate, sono stati

