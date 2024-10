Isaechia.it - Amici 24, TrigNo confessa: “Mi manca la mia fidanzata”. Ecco chi è lei

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Uno degli allievi protagonisti di questa stagione diè Pietro Bagnadentro, il cui nome d’arte all’interno del programma è. Negli ultimi giorni è spesso stato al centro di battibecchi con i propri colleghi di avventura. Il 22enne di Asti in un recente daytime hato ai suoi compagni Ilan e Vybes di avvertire lanza della ragazza con cui ha il cuore impegnato. Tra gli utenti social non era nota la relazione del cantante: è quindi partita una vera e propria “caccia al nome” per scoprirne l’identità. Nelle ultime ore il mistero è stavo svelato: si tratta della modella Ege Senni Monaco, il cui nickname su TikTok è egemonaco. Sul suo profilo appare un video dello scorso luglio nel quale filma se stessa allo specchio prima di avvicinarsi ae baciarlo.