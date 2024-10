Albania, l'Italia ha inviato i primi migranti (Di martedì 15 ottobre 2024) La nave Libra della Marina militare è approdata a Shengjin con 16 migranti a bordo. Così la destra inaugura il controverso accordo tra Roma e Tirana per la gestione dei flussi migratori fuori dai confini Italiani Wired.it - Albania, l'Italia ha inviato i primi migranti Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La nave Libra della Marina militare è approdata a Shengjin con 16a bordo. Così la destra inaugura il controverso accordo tra Roma e Tirana per la gestione dei flussi migratori fuori dai confinini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti : Graziano (Pd) - 'interrogazione su centro in Albania - quanto è costato?' - Abbiamo appreso che è partita la prima nave verso l'Albania con - a quanto si apprende - 16 migranti a bordo. Vorremmo sapere anche quanto è costato questo trasferimento e perché abbiamo fatto una cosa del genere visto il numero esiguo di migranti sulla nave da trasferire. Penso che il governo stia bruciando dei soldi che invece potrebbero essere messi su altri servizi, sulla sanità, sulle ... (Liberoquotidiano.it)

Migranti - prima nave italiana in viaggio verso i centri in Albania - . Soccorse in mare, le persone da trasferire sono state sottoposte a un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: maschi, non vulnerabili, provenienti da Paesi sicuri. Il primo gruppo è composto da 16 persone, 10 bengalesi e 6 egiziani: l’arrivo in Albania è previsto nella giornata di mercoledì 16 ottobre. (Tg24.sky.it)

Migranti - Edi Rama sui centri in Albania : “E’ tutto competenza dell’Italia” - “E’ un compito, è una montagna da attraversare, e stiamo già camminando con idee molto, molto chiare, una volontà molto forte, e senza dubbio che raggiungeremo ciò che dobbiamo raggiungere, l’Albania nell’Unione Europea entro il 2030”, ha concluso. La costruzione dei centri per migranti in Albania, il trasporto, la sistemazione e la registrazione degli arrivi: tutto è competenza dell’Italia. (Lapresse.it)