Al via domani edizione 2024 Human&Green Retail Forum (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Costruire la nuova stagione dell'etica e della sostenibilità nel largo consumo: sarà il tema dell'edizione 2024 dello Human&Green Retail Forum - in calendario domani 16 ottobre, al Palazzo Reale di Milano - in cui si parlerà della forte spinta al cambiamento alimentata dalla mutata sensibilità del mercato rispetto al greenwashing e dalle nuove norme europee. E in questo contesto - spiegano gli organizzatori in una nota - "il green sembra arrivato ad una svolta: da un generico facciamo tutti qualcosa di green stiamo andando verso una integrazione dei criteri scientifici nella comunicazione ambientale per stabilire cosa è green e cosa non lo è. Una rivoluzione che è destinata ad affermarsi e a cambiare le regole del gioco, a ridefinire il linguaggio e a dare nuove e concrete opportunità". Liberoquotidiano.it - Al via domani edizione 2024 Human&Green Retail Forum Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Costruire la nuova stagione dell'etica e della sostenibilità nel largo consumo: sarà il tema dell'dello Human&Green- in calendario16 ottobre, al Palazzo Reale di Milano - in cui si parlerà della forte spinta al cambiamento alimentata dalla mutata sensibilità del mercato rispetto al greenwashing e dalle nuove norme europee. E in questo contesto - spiegano gli organizzatori in una nota - "il green sembra arrivato ad una svolta: da un generico facciamo tutti qualcosa di green stiamo andando verso una integrazione dei criteri scientifici nella comunicazione ambientale per stabilire cosa è green e cosa non lo è. Una rivoluzione che è destinata ad affermarsi e a cambiare le regole del gioco, a ridefinire il linguaggio e a dare nuove e concrete opportunità".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete - Toro - Gemelli - Cancro - Leone e Vergine | Mercoledì 16 ottobre 2024 - Venere transita nel segno. C’è un impegno importante, un esame, uno studio da svolgere. A chi riparte con un nuovo progetto, Paolo Fox esorta a non pretendere tutto e subito. In questo momento sei troppo preso dal lavoro, da grandi responsabilità e non è facile dare spazio a nuove storie. I rapporti sentimentali nati nel corso degli ultimi mesi sono intriganti, ma Venere non è più nel segno. (Tpi.it)

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Mercoledì 16 ottobre 2024 - I sentimenti possono tornare ad avere un ruolo importante nella vita: quest’anno e l’anno prossimo sono giusti per chi vuole sposarsi, convivere o riavvicinarsi all’amore, le lontananze vanno colmate. Però, dovete accantonare la diffidenza. Dovete capire cosa desiderate. SCORPIONE Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 ottobre 2024), quelli che da poco hanno ... (Tpi.it)

Previsioni astrologiche di Paolo Fox : oroscopo di domani - 15 ottobre 2024 - Ogni sera, alle 20. Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 15 ottobre 2024. Per una lunga stagione, si è avvertito il peso di questioni che ora appaiono infondate. (Tutto.tv)