Gaeta.it - Aggressione familiare a Orta di Atella: arrestato un 44enne per maltrattamenti e lesioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità didi, nel Casertano, dove un uomo di 44 anni è statoper aver aggredito la madre durante un acceso litigio. La donna, 63 anni, ha subito non solo schiaffi ma anche una lesione al braccio provocata dall'anta del portoncino d'ingresso della loro abitazione. Gli accadimenti, che gettano un'ombra sulla sicurezza, sono stati ripti dai Carabinieri intervenuti sul posto in seguito alla chiamata della vittima. Il litigio e l'Secondo le ricostruzioni fornite dai Carabinieri, la violenza è esplosa durante una discussione tra ile la madre, la quale stava preparando la cena per il figlio. Da tempo, l'uomo vive separato dai genitori e apparentemente desiderava ottenere le chiavi di casa, un accesso che la madre non ha inteso concedergli.