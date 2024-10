Addio a Claudio Bignolin, morto per un malore improvviso nella notte il sindaco di San Pier d'Isonzo, aveva 69 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è morto il sindaco di San Pier d'Isonzo, Claudio Bignolin. Il primo cittadino è deceduto per un malore improvviso avuto durante la notte all'età di 69 anni. A darne l'annuncio è stata l'amministrazione di San Pier d'Isonzo su Facebook: “Per un improvvi Ilgiornaleditalia.it - Addio a Claudio Bignolin, morto per un malore improvviso nella notte il sindaco di San Pier d'Isonzo, aveva 69 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre èildi Sand'. Il primo cittadino è deceduto per unavuto durante laall'età di 69. A darne l'annuncio è stata l'amministrazione di Sand'su Facebook: “Per un improvvi

