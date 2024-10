A Orsogna l’ultimo incontro sul contratto di fiume Arielli: ora le osservazioni dei cittadini (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centro polivalente di Orsogna ha ospitato il quarto e ultimo incontro pubblico sul contratto di fiume Arielli, lo strumento che mira a migliorare le condizioni del corso d’acqua e prevenire i rischi di natura idraulica. Restano due settimane di tempo a cittadini e portatori di interesse per Chietitoday.it - A Orsogna l’ultimo incontro sul contratto di fiume Arielli: ora le osservazioni dei cittadini Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il centro polivalente diha ospitato il quarto e ultimopubblico suldi, lo strumento che mira a migliorare le condizioni del corso d’acqua e prevenire i rischi di natura idraulica. Restano due settimane di tempo ae portatori di interesse per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contratto di fiume Arielli - l'ultimo incontro a Orsogna per migliorane le condizioni e prevenire i rischi idraulici - Sarà il quarto e ultimo incontro sul territorio, una nuova occasione per portatori di interesse e cittadini di parlare della tutela e valorizzazione del fiume Arielli. Lunedì 14 ottobre, nel pomeriggio, presso il centro polivalente di Orsogna, alle ore 18, è in programma un forum per... (Chietitoday.it)