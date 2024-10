VIDEO/ Il ‘tir’ e quello schiaffo di un tifoso del Benevento: “Mi ha svegliato” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non giochi bene, ti fischiano, ti contestano e a volti prendi schiaffi. Come a Benevento, dopo una brutta prestazione sono venuti dei tifosi a darmi uno schiaffo”. Durante una puntata del fortunato podcast Centrocampo (episodio 23) l’ex centravanti dei sanniti Simone ‘tir’ Tiribocchi si è raccontato con grande schiettezza. Il rapporto con Conte e Spalletti, quell’occasione persa rifiutando l’Inter, e l’amaro aneddoto sulla sua avventura con la maglia della strega. “Avevo 19 anni e sono venuti a darmi un ceffone, il tifoso è volubile, oggi a Benevento dicono che sono stato uno degli attaccanti più forti passati da lì. Da quel momento ho segnato diversi gol ma è stata dura: ho pianto nello spogliatoio, avevo 19 anni, a livello emotivo fu tostissima. Quella è stata una svegliata, l’ho presa nel modo positivo”. Anteprima24.it - VIDEO/ Il ‘tir’ e quello schiaffo di un tifoso del Benevento: “Mi ha svegliato” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non giochi bene, ti fischiano, ti contestano e a volti prendi schiaffi. Come a, dopo una brutta prestazione sono venuti dei tifosi a darmi uno”. Durante una puntata del fortunato podcast Centrocampo (episodio 23) l’ex centravanti dei sanniti SimoneTiribocchi si è raccontato con grande schiettezza. Il rapporto con Conte e Spalletti, quell’occasione persa rifiutando l’Inter, e l’amaro aneddoto sulla sua avventura con la maglia della strega. “Avevo 19 anni e sono venuti a darmi un ceffone, ilè volubile, oggi adicono che sono stato uno degli attaccanti più forti passati da lì. Da quel momento ho segnato diversi gol ma è stata dura: ho pianto nello spogliatoio, avevo 19 anni, a livello emotivo fu tostissima. Quella è stata una svegliata, l’ho presa nel modo positivo”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO/ L’ex giallorosso Alessandro Bruno a Punto C : “Orgoglioso di avere indossato la maglia del Benevento” - Ci saranno delle insidie. Quando si lavora con i giovani è necessario aspettarli. Nel girone C ancora non sono emersi chiaramente i valori delle favorite alla vittoria finale e per Bruno il novero potrebbe essere abbastanza ampio: “Ora è prematuro parlare, nel girone C ci sono sempre tante squadre attrezzate e organizzate. (Anteprima24.it)

VIDEO/ Forza Italia fissa gli obiettivi - Martusciello : “Regione e Provincia di Benevento spettano a noi” - it. Un’occasione per tirare le somme rispetto all’attività messa in campo fin ora, sottolineando lo sforzo ed i risultati ottenuti nell’ultima tornata elettorale europea con oltre 18mila voti raccolti in tutta la provincia, meglio anche del risultato dell’intera regione Basilicata. . Tempo di lettura: < 1 minuto Trecento tra amministratori locali, dirigenti e rappresentanti territoriali ... (Anteprima24.it)

Benevento Videosorveglianza - ok al progetto di fattibilità tecnico-economica - Pasquariello: “Potremo così rafforzare il sistema video finalizzato al contrasto dei reati predatori” Benevento. “Il Ministero degli Interni – nell’ambito del Programma operativo per il rafforzmamento delle condizioni di legalità e dello sviluppo economico sui territori – ha assegnato a Benevento una quota pari a 216 mila euro. (Puntomagazine.it)