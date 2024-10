Valentina Misseri: “Che rapporto ho con mio padre Michele e come sta Sabrina” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Valentina Misseri non ha dubbi: a uccidere sua cugina nel 2010 è stato suo padre Michele. Lo ha confermato anche ai microfoni di FarWest di Salvo Sottile. “Chi ha ucciso Sarah? Sicuramente è stato mio padre, sono strasicura. Quando lui ha ritrovato il cellulare di Sarah nessuno di noi pensava fosse stato lui, ma il secondo giorno abbiamo iniziato ad avere dei sospetti. Mia madre mi disse ‘Valentina a me fa strano, troppe coincidenze’. Io invece andavo contro mia madre. Alla fine invece ho capito che era stato lui, ad esempio ha confessato che mentre la strangolava Sarah si è fatta un po’ di pipì addosso, una reazione che può capitare e che solo chi fa l’azione può sapere. Io credo alla sua prima testimonianza, secondo me ha anche abusato del cadavere di Sarah”. Valentina Misseri ha poi aggiunto che secondo lei sua sorella Sabrina Misseri è innocente. Biccy.it - Valentina Misseri: “Che rapporto ho con mio padre Michele e come sta Sabrina” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)non ha dubbi: a uccidere sua cugina nel 2010 è stato suo. Lo ha confermato anche ai microfoni di FarWest di Salvo Sottile. “Chi ha ucciso Sarah? Sicuramente è stato mio, sono strasicura. Quando lui ha ritrovato il cellulare di Sarah nessuno di noi pensava fosse stato lui, ma il secondo giorno abbiamo iniziato ad avere dei sospetti. Mia madre mi disse ‘a me fa strano, troppe coincidenze’. Io invece andavo contro mia madre. Alla fine invece ho capito che era stato lui, ad esempio ha confessato che mentre la strangolava Sarah si è fatta un po’ di pipì addosso, una reazione che può capitare e che solo chi fa l’azione può sapere. Io credo alla sua prima testimonianza, secondo me ha anche abusato del cadavere di Sarah”.ha poi aggiunto che secondo lei sua sorellaè innocente.

