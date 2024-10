Vaccino anticovid e antinfluenzale: in Liguria come prenotarsi e dove (Di lunedì 14 ottobre 2024) Genova, 14 ottobre 2024 - Partita oggi, lunedì 14 ottobre, la campagna vaccinale contro il virus influenzale. Il Vaccino è raccomandato e gratuito per le categorie indicate dal Ministero della Salute: le persone ad alto rischio di complicanze, tutti i soggetti con più di 60 anni, gli ospiti delle Rsa, le persone immunocompromesse, i pazienti affetti da patologie croniche degenerative, i familiari di soggetti fragili e caregiver, i bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e le persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo, i donatori di sangue. Più in generale, il Vaccino è indicato per tutte le persone che desiderano ridurre il rischio di contrarre la malattia influenzale o ridurne le complicanze. Lanazione.it - Vaccino anticovid e antinfluenzale: in Liguria come prenotarsi e dove Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Genova, 14 ottobre 2024 - Partita oggi, lunedì 14 ottobre, la campagna vaccinale contro il virus influenzale. Ilè raccomandato e gratuito per le categorie indicate dal Ministero della Salute: le persone ad alto rischio di complicanze, tutti i soggetti con più di 60 anni, gli ospiti delle Rsa, le persone immunocompromesse, i pazienti affetti da patologie croniche degenerative, i familiari di soggetti fragili e caregiver, i bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e le persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo, i donatori di sangue. Più in generale, ilè indicato per tutte le persone che desiderano ridurre il rischio di contrarre la malattia influenzale o ridurne le complicanze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco chi dal 14 ottobre potrà fare il vaccino antinfluenzale anche nelle farmacie - Anche le farmacie scendono in campo per la campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025. Dal 14 ottobre, i cittadini che beneficiano dell’antiflu gratuito (over 60, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione), potranno riceverlo nel più vicino esercizio... (Quicomo.it)

"Invisibili" - il libro sulle reazioni avverse da vaccino Covid di Paolo Cassina il 5 ottobre a Bareggio - Ti aspettiamo sabato 5 Ottobre alle ore 20:30 a Bareggio (MI) per scoprire come difenderti e far valere i tuoi diritti. Tu o qualche tuo parente o amico avete subito DANNI o EFFETTI AVVERSI da VACCINO. Partendo dal nuovo libro “Invisibili - storie di straordinaria resistenza” dell’autore e regista P . (Ilgiornaleditalia.it)

Vaccino anti-influenzale - in Campania al via la campagna dal 1° ottobre - Al via la campagna per il vaccino anti-influenzale dal primo ottobre in Campania, anche se in alcune aree della regione mancano numerosi medici dopo il pensionamento dei camici bianchi. Lo ha annunciato […]. Dal primo ottobre in Campania parte in la campagna per il vaccino anti-influenzale che potrà essere fatta anche dai medici di medicina generale. (2anews.it)