Usa, l’uomo arrestato al comizio di Trump: “Sono un suo sostenitore” (Di lunedì 14 ottobre 2024) l’uomo armato fermato dalla polizia al comizio di Donald Trump al Coachella ha negato le accuse secondo cui voleva uccidere l’ex presidente. Vem Miller, 49 anni, ha parlato con Fox News e ha detto: “Vado sempre in giro con le mie armi da fuoco nel retro del mio camioncino”. “Sì, Sono un sostenitore di Trump al 100%”, ha aggiunto, affermando che le accuse nei suoi confronti Sono “senza senso”. Vem Miller sarebbe un estremista di destra l’uomo ha poi confessato di appartenere a un gruppo di estrema destra denominato Sovereign Citizens. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Riverside, Chad Bianco, aggiungendo che la sigla indica “un gruppo di individui che affermano di essere cittadini sovrani”. Lo riportano i media internazionali. “Non direi che è un gruppo militante. Lapresse.it - Usa, l’uomo arrestato al comizio di Trump: “Sono un suo sostenitore” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)armato fermato dalla polizia aldi Donaldal Coachella ha negato le accuse secondo cui voleva uccidere l’ex presidente. Vem Miller, 49 anni, ha parlato con Fox News e ha detto: “Vado sempre in giro con le mie armi da fuoco nel retro del mio camioncino”. “Sì,undial 100%”, ha aggiunto, affermando che le accuse nei suoi confronti“senza senso”. Vem Miller sarebbe un estremista di destraha poi confessato di appartenere a un gruppo di estrema destra denominato Sovereign Citizens. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Riverside, Chad Bianco, aggiungendo che la sigla indica “un gruppo di individui che affermano di essere cittadini sovrani”. Lo riportano i media internazionali. “Non direi che è un gruppo militante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vem Miller - l’uomo con fucile e pistola arrestato a Coachella prima del comizio di Trump : «Preparava il terzo attentato» - Aveva anche la tessera di un gruppo chiamato Cittadini sovrani. Gente che non crede nel governo, gente ai margini. I passaporti Sempre secondo le prime dichiarazioni della polizia Miller si è finto giornalista, la targa del suo veicolo era falsa e aveva con sé diversi passaporti. «Probabilmente abbiamo evitato il terzo attentato a Donald Trump», ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea ... (Open.online)

Vem Miller - l’uomo con fucile e pistola arrestato a Coachella prima del comizio di Trump : «Preparava il terzo attentato» - Ma non è questo il punto, è un pazzo, non importa di quale partito. Brooks era stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Uno dei membri del gruppo a cui Miller ha aderito, Taylor James Johnatakis, è stato condannato a sette anni per aver aggredito dei poliziotti durante l’insurrezione contro il Congresso di quattro anni fa. (Open.online)

Minaccia di uccidere Trump - caccia all’uomo prima di comizio - Lo sceriffo della contea di Cochice è a caccia di Ronald Lee Syrvud, 66 anni. In Arizona ricercato un 66enne Caccia ad un uomo che minaccia di uccidere Donald Trump a poche ore dal comizio che l'ex presidente deve tenere a Phoenix, in Arizona. L'uomo è considerato una minaccia per Trump, che nel pomeriggio americano […]. (Sbircialanotizia.it)